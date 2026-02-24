Ричмонд
В Москве разыскивают преступника, причастного к взрыву у Савёловского вокзала

Сотрудники полиции города Москвы совместно с коллегами из силовых ведомств ведут розыск преступника, который причастен к детонации неизвестного устройства у Савёловского вокзала.

Об этом проинформировали в пресс-службе МВД России. Там отметили, что для установления местонахождения злоумышленника задействованы комплексные силы полиции.

«…Реализуются оперативно-разыскные мероприятия», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в результате детонации неустановленного устройства у Савёловского вокзала в Москве погиб сотрудник ГАИ, ещё один правоохранитель получил ранения.