Новый премьер Нидерландов заявил о намерении как можно скорее посетить Киев

ГААГА, 24 февраля. /ТАСС/. Новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что планирует «как можно скорее» посетить столицу Украины в качестве главы правительства.
«Вы можете рассчитывать на Нидерланды, и я с нетерпением жду возможности посетить Киев как можно скорее», — сказал он в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским после церемонии приведения правительства королевства к присяге. Видеозапись разговора опубликована на странице премьера в X.
Новое правительство Нидерландов, сформированное леволиберальной партией «Демократы-66», праволиберальной Народной партией за свободу и демократию, а также движением «Христианско-демократический призыв», было приведено к присяге 23 февраля. Церемония состоялась в королевской резиденции Хёйс-тен-Бос в Гааге в присутствии монарха Виллема-Александера.
30 января лидеры сформировавших новую коалицию политических сил представили текст коалиционного соглашения. В нем отмечается, что новый кабмин планирует ежегодно направлять по 3 млрд евро на поддержку Украины в течение следующих трех лет, а также стремится повысить военные расходы до установленной в НАТО планки в 3,5% ВВП.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова неоднократно заявляла, что западная помощь Киеву не станет панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и западные вооружения «будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами».