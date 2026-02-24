В Севастополе сбили семь воздушных целей

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Отражение атаки ВСУ продолжается в Севастополе, ПВО, предварительно, сбила семь воздушных целей над морем в районе Северной стороны города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее губернатор сообщил об уничтожении трех воздушных целей. В городе действует воздушная тревога.
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито семь воздушных целей в районе Северной стороны над морем», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что никакие гражданские объекты в городе не повреждены.