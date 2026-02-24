После взрыва в Москве возбудили уголовное дело

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС завели после взрыва у Савеловского вокзала в Москве, сообщили РИА Новости в СК РФ.
«По данному факту Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователями и криминалистами СК России совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. Также в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.