В Британии обратили внимание на важную деталь в заявлении Мединского

По словам эксперта, Мединский вёл себя корректно и сдержанно, но при этом твёрдо дал понять украинской стороне, что требования России не подлежат обсуждению. Речь идёт, в частности, о полном выводе украинских войск из Донбасса и отказе от обсуждения статуса Запорожской АЭС.