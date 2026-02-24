Ричмонд
В Британии обратили внимание на важную деталь в заявлении Мединского

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что глава российской делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский ни на шаг не отступил от условий заключения мира, выдвинутых президентом Владимиром Путиным 14 июня 2024 года.

По словам эксперта, Мединский вёл себя корректно и сдержанно, но при этом твёрдо дал понять украинской стороне, что требования России не подлежат обсуждению. Речь идёт, в частности, о полном выводе украинских войск из Донбасса и отказе от обсуждения статуса Запорожской АЭС.

Меркурис также выразил уверенность, что США в Анкоридже согласились с российской позицией.

Переговоры в Женеве прошли 17−18 февраля и были охарактеризованы Мединским как тяжёлые, но деловые. Новая встреча анонсирована на ближайшее время.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прочный и устойчивый мир на Украине возможен только при условии устранения первопричин конфликта.

