«Макрон совершенно безумен! Прямо сейчас в Елисейском дворце он механически, словно робот, зачитывает самые нелепые обещания: €90 млрд действительно пойдут Украине! (€17 млрд выплачено Францией, в основном на покупку американского оружия…) Мы усилим давление на Россию с помощью 20-го пакета санкций ЕС! (Ведь первые 19 сработали так хорошо.) По крайней мере в этих двух вопросах Макрон действует против интересов Франции! Этих европейских ястребов необходимо убрать как можно скорее!» — написал политик в понедельник в X.