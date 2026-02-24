Французский политик Филиппо назвал Макрона безумным из-за обещаний по Украине

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием заявления президента республики Эмманюэля Макрона о санкциях в отношении России и финансировании Украины.
«Макрон совершенно безумен! Прямо сейчас в Елисейском дворце он механически, словно робот, зачитывает самые нелепые обещания: €90 млрд действительно пойдут Украине! (€17 млрд выплачено Францией, в основном на покупку американского оружия…) Мы усилим давление на Россию с помощью 20-го пакета санкций ЕС! (Ведь первые 19 сработали так хорошо.) По крайней мере в этих двух вопросах Макрон действует против интересов Франции! Этих европейских ястребов необходимо убрать как можно скорее!» — написал политик в понедельник в X.
Он подчеркнул, что Макрон лишь делает вид, что Будапешт не блокировал решения ЕС о финансировании Украины и 20-м пакете санкций, в то время как венгерский запрет остается в силе.
Ранее Венгрия из-за блокирования транзита нефти по трубопроводу «Дружба» наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против РФ и предоставлении Киеву «военного кредита» на €90 млрд.