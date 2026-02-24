Решение Трампа о ударах по Ирану зависит от Уиткоффа и Кушнера, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о потенциальных ударах по Ирану будет зависеть от оценки спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера намерений Тегерана по ядерной сделке, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Уиткофф и Кушнер на этой неделе отправятся в Женеву на новый раунд переговоров по иранской ядерной программе.
«Решение Дональда Трампа отдать приказ о нанесении авиаударов по Ирану будет частично зависеть от оценки специальных посланников Трампа, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, относительно того, затягивает ли Тегеран сделку об отказе от своих возможностей по производству ядерного оружия», — пишет издание.
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.