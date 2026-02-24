Марочко: армия РФ зачистила от украинских войск Бересток в ДНР

«По той информации, которая мне поступала, населенный пункт Бересток полностью зачищен от украинских боевиков. Сейчас наши военнослужащие развивают успех сразу в трех направлениях: на восток, на запад и на север. Северный участок — это как раз уже непосредственно южные окраины населенного пункта Константиновка», — сказал он.