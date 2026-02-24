Эксперт Гапоненко: ЕС потеряли десятилетие за четыре года антироссийских санкций

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Введение Европейским союзом все новых и новых санкций для России работало на подрыв экономики и разрушение благополучия стран объединения. Такое мнение ТАСС выразил кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко по случаю четырехлетней годовщины введения первых пакетов санкций ЕС.
«Цена четырех лет пакетных санкций — потерянное десятилетие. Каждый новый пакет санкций последовательно разрушал основы европейского благополучия. Вместо адаптации элиты ЕС удваивали ставки на провальную стратегию. К 2026 году Европа подошла с подорванной экономикой, расколотым обществом и утраченной ролью в мире», — сказал Гапоненко.
Эксперт допустил альтернативную реальность 2026 года для ЕС контрафактическим сценарием, при котором Европа в 2022 году выбрала прагматизм — при таком раскладе Евросоюз считался бы экономическим лидером. «ВВП ЕС был бы на 8−10% выше текущего уровня благодаря сохранению дешевой энергии, кооперации с Россией и отсутствию деиндустриализации. Инфляция оставалась бы в целевых 2%», — считает Гапоненко.
Большим преимуществом у такого Евросоюза было бы пространство безопасности на основе обновленных договоренностей.
По мнению Гапоненко, от Лиссабона до Владивостока могла быть создана устойчивая архитектура, нейтрализовавшая конфликты на периферии, а важным фактором считалась бы, в том числе политическая стабильность. «Рейтинги прагматичных правительств в Германии, Франции, Италии держались бы на уровне 50−60%, а поддержка ЕС населением превышала бы 70%. Радикальные и евроскептические партии потеряли бы почву», — подчеркнул он.
Без санкций.
Гапоненко также предположил другую альтернативную реальность, в которой отсутствует эскалация санкций. Так, по его словам, в 2022 году произошел бы отказ от санкций в энергетике. «При таком раскладе “Северный поток — 2” снова введен в строй. Цены на газ для Европы остаются в коридоре $200−300. Инфляция не превышает 3−4%», — сказал эксперт.
В 2023 году Европа бы выступила медиатором, товарооборот с Россией сохранился бы на уровне €250−300 млрд, а немецкий ВВП демонстрировал бы рост 1,5−2%. В рамках гипотетического «Веймарского квадрата», условного расширения «Веймарского треугольника» за счет подключения России, в 2024 году был бы возобновлен диалог по безопасности, а евро бы укрепил позиции в расчетах с ЕАЭС. При таком раскладе к 2025−2026 годам европейские компании не только удерживали бы, но и наращивали присутствие на российском рынке.
«Также с большой вероятностью могли бы реализовываться совместные проекты в Арктике, водородной энергетике и цифровизации», — заключил Гапоненко.