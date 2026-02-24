Эксперт Гапоненко: ЕС потеряли десятилетие за четыре года антироссийских санкций

В 2023 году Европа бы выступила медиатором, товарооборот с Россией сохранился бы на уровне €250−300 млрд, а немецкий ВВП демонстрировал бы рост 1,5−2%. В рамках гипотетического «Веймарского квадрата», условного расширения «Веймарского треугольника» за счет подключения России, в 2024 году был бы возобновлен диалог по безопасности, а евро бы укрепил позиции в расчетах с ЕАЭС. При таком раскладе к 2025−2026 годам европейские компании не только удерживали бы, но и наращивали присутствие на российском рынке.