Степашин призвал Трампа сделать Британию 51-м штатом США вместо Канады

Лондон должен умерить свои имперские амбиции, считает экс-председатель российского правительств.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Новым штатом президенту США Дональду Трампу следует сделать не Канаду, а Великобританию, чтобы Лондон умерил свои имперские амбиции. Такое мнение высказал в интервью ТАСС экс-председатель российского правительства Сергей Степашин.

«Мне всегда нравится, когда Трамп говорит про очередной штат новый, — отметил политик. — Не надо Канаду трогать, вы сделайте очередным штатом Англию, чтобы прекратили говорить о какой-то Великой Британии».

«Вот это и есть штат на самом деле, с моей точки зрения», — резюмировал Степашин.

Действующий президент США активно продвигает идею территориального расширения свой страны. В частности, он настаивает на присоединении северного соседа — Канады — в качестве 51-го штата. Еще одна инициатива — включение в состав США Гренландии, в настоящий момент находящейся под суверенитетом Дании.

