Решение Трампа о возможных ударах по Ирану будет зависеть от оценки Уиткоффа и Кушнера

Решение президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Ирану будет напрямую зависеть от оценки его спецпосланников Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, которые в ближайшее время отправятся в Женеву на новый раунд переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, именно их анализ намерений Тегерана — идёт ли речь о добросовестном диалоге или о затягивании времени — станет ключевым фактором для Белого дома.

На предыдущей встрече 17 февраля, прошедшей при посредничестве Омана, стороны назвали переговоры конструктивными и выработали ключевые принципы будущей сделки.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп накануне запланированных на четверг переговоров с Ираном в Женеве призвал Тегеран к заключению сделки, пригрозив в противном случае «очень плохим днём» для страны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

