В Финляндии рассказали о странном поведении Стубба после заявления о России

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не верит в свои слова о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине, об этом говорят его жесты и поведение, заявила финский поведенческий аналитик, эксперт по языку тела Саара Хухтасаари в социальной сети X.
«Классический признак — подергивание плечами. Это знак, что сам Стубб не верит в свою пропагандистскую чушь о том, что Россия якобы проиграет войну. Хромое принятие желаемого за действительное», — подметила она.
По ее словам, во время интервью со Стуббом журналисту удалось показать, что глава Финляндии совершенно не искренен в своих заявлениях о приближающейся победе Украины.
«Затем журналист бьет в яблочко своим вопросом: “Если Россия все равно проиграет, зачем, собственно, нам спешить с мирными переговорами?”. Стубб начинает успокаивать себя, потирает пальцы, опускает взгляд, бормочет клише о важности мира и о том, что преимущество сейчас на стороне Украины. Логичного ответа нет, потому что его позиция разбивается вдребезги. Тело кричит то, чего он не хочет признавать: Россия не проигрывает. Но признать это он не может», — рассказала Хухтасаари.
На прошлой неделе Стубб дал интервью польскому телеканалу TVP World, в котором выступил с одиозным заявлением о том, что Россия проигрывает Украине на поле боя. До этого глава Финляндии также неоднократно совершал резкие антироссийские высказывания.