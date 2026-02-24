Ричмонд
В МВД сообщили о гибели преступника при взрыве у Савёловского вокзала в Москве

Преступник, причастный ко взрыву на площади в районе Савёловского вокзала в Москве, погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Отмечается, что гибель преступника была установлена после осмотра места происшествия и изучения записей с камер наружного наблюдения.

В пресс-службе также сообщили, что в результате ЧП пострадали два сотрудника Госавтоинспекции. Ещё один правоохранитель погиб.

Ранее RT показал кадры с места взрыва на площади Савёловского вокзала в Москве, на которых можно увидеть повреждённый автомобиль ДПС.