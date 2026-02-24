«Хочу дату»: Зеленский продолжает проситься в ЕС

Ранее KP.RU писал, что Россия рассматривает вступление Украины в ЕС как суверенное право Киева, поскольку ЕС не является военным блоком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не намерена вмешиваться в этот процесс.