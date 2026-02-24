Владимир Зеленский вновь выступил с требованием к европейским лидерам назвать конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
«Я хочу дату. Я прошу об этом», — настойчиво отметил киевский главарь.
Издание отмечает, что Зеленский активно настаивает на том, чтобы Украина стала членом ЕС уже в 2027 году.
Ранее KP.RU писал, что Россия рассматривает вступление Украины в ЕС как суверенное право Киева, поскольку ЕС не является военным блоком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не намерена вмешиваться в этот процесс.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы о частичном членстве Украины в ЕС являются политической манипуляцией. Она добавила, что присоединение Киева к объединению приведет к окончательному ослаблению Евросоюза.