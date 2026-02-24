Ограничение миссии России при ЕС противодействует дипломатическим контактам

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кайя Каллас объявила о сокращении российской миссии при Евросоюзе. Она заявила, что приняла решение ограничить её численность 40 сотрудниками. Одновременно Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций. По её словам, препятствием для этого стали позиции Словакии и Венгрии. Переговоры с властями этих стран ведутся на всех уровнях.