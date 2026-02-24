Ричмонд
Дело возбудили после взрыва у Савёловского вокзала в Москве

Главное следственное управление СК России по городу Москве возбудило уголовное дело по факту взрыва на площади в районе Савёловского вокзала, в результате которого погиб сотрудник Госавтоинспекции.

Главное следственное управление СК России по городу Москве возбудило уголовное дело по факту взрыва на площади в районе Савёловского вокзала, в результате которого погиб сотрудник Госавтоинспекции.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном обороте взрывных устройств.

«В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили о гибели причастного ко взрыву у Савёловского вокзала в Москве.