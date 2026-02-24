Ричмонд
Морпех-новобранец уничтожил танк Abrams под Красноармейском

Морпех-новобранец уничтожил американский танк Abrams под Красноармейском.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Российский морской пехотинец спустя двое суток на боевых задачах уничтожил американский танк Abrams на Красноармейском направлении, рассказал РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Ангел».

Оператор ударных дронов прибыл в учебный центр в качестве новобранца и прошёл курс подготовки по работе с беспилотными летательными аппаратами, после чего был отправлен на боевую задачу.

«Через два дня осуществил уничтожение Abrams: подбил его, после чего была запущена ещё одна “птичка” (ударный дрон — ред.), чтобы добить цель. В итоге цель была поражена, всё прошло штатно. Спустя два дня человек уже показал результат», — рассказал «Ангел».

Российские подразделения продолжают операцию по освобождению города Константиновка в ДНР. 30 января бойцы «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Бересток, расположенный южнее Константиновки.

