Россия и США обсудили в Женеве новый договор по ядерным вооружениям, пишут СМИ

Делегации России и Соединённых Штатов провели в понедельник в Женеве встречу, посвящённую обсуждению новой версии договора о ядерном сдерживании. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в Госдепартаменте.

Источник: Life.ru

«США в понедельник провели в Женеве встречу с российской делегацией и во вторник встретятся с китайской делегацией для переговоров о возможном заключении многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями», — сказано в заявлении.

Во вторник американская сторона планирует провести аналогичные переговоры с представителями Китая. Предметом обсуждения станет возможность заключения многостороннего соглашения по контролю над ядерными вооружениями, которое должно прийти на смену истёкшему договору СНВ-3.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что России и США надо не продлевать ДСНВ, а выработать новое соглашение, так как Россия нарушает имеющиеся договорённости. Тем временем в РФ оценили риски ядерной войны. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий, а его американский коллега Марко Рубио выставил РФ и Китаю дерзкий ультиматум по новому ДСНВ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

