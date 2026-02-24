Шеф Пентагона назвал космос главным полем боя за будущее

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
«На протяжении поколений битвы велись на суше, в воздухе и на воде. Но сегодня высшая стратегическая высота, самое решающее поле боя этого века и будущих столетий — в сотнях миль над нашими головами. Не сомневайтесь: борьба за космос — это борьба за будущее мира в том виде, в каком мы его знаем», — сказал Хегсет в ходе выступления в Колорадо.
«Тот, кто контролирует космос, контролирует борьбу», — добавил он.
При этом Хегсет отверг возможность «орбитального равенства» или такого же «паритета».
«Меня не интересует орбитальное равенство или орбитальный паритет — мы хотим и требуем орбитального и американского доминирования», — подытожил он.