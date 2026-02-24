WSJ: США могут ввести новые пошлины в шести областях промышленности

По ее сведениям, американские власти намерены, в частности, ввести пошлины на батареи большой емкости, чугунные и железные фитинги, пластиковые трубы, промышленные химикаты, а также оборудование для энергосистем и технику для телекоммуникаций. Отмечается, что для этого вашингтонская администрация воспользуется разделом 232 Закона о торговле, который предоставляет президенту широкие полномочия в сфере тарифов. Как отметил на прошлой неделе заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, Верховный суд подтвердил, что американский лидер обладает полномочиями вводить пошлины в соответствии в том числе с разделом 232.