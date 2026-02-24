WSJ: США могут ввести новые пошлины в шести областях промышленности

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможность введения новых таможенных пошлин в шести областях промышленности после решения Верховного суда в отношении тарифной политики Белого дома. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal (WSJ).
По ее сведениям, американские власти намерены, в частности, ввести пошлины на батареи большой емкости, чугунные и железные фитинги, пластиковые трубы, промышленные химикаты, а также оборудование для энергосистем и технику для телекоммуникаций. Отмечается, что для этого вашингтонская администрация воспользуется разделом 232 Закона о торговле, который предоставляет президенту широкие полномочия в сфере тарифов. Как отметил на прошлой неделе заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, Верховный суд подтвердил, что американский лидер обладает полномочиями вводить пошлины в соответствии в том числе с разделом 232.
Информации о сроках объявления новых тарифов пока не приводится.
Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение администрацией президента импортных пошлин в отношении других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги.
2 апреля 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Позднее он менял тарифную ставку на импорт товаров из ряда государств. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что президент не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Вашингтонская администрация 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.