Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что хотел бы договориться с Ираном о его ядерной программе

Трамп выразил желание добиться соглашения с Тегераном по ядерной программе Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил желание добиться соглашения с Тегераном по ядерной программе Ирана. Он отметил, что предпочел бы урегулировать ситуацию дипломатическим путем, но при этом не исключил использование силовых методов в случае необходимости.

Трамп заявил, что для него важнее заключить выгодную сделку, чем игнорировать проблему, и предупредил, что отсутствие соглашения может привести к серьезным последствиям для обеих сторон. В случае отсутствия договоренностей, по словам президента США, ситуация может выйти из-под контроля и стать опасной не только для Ирана, но и для всего региона.

Американский лидер высказал надежду на сохранение хороших отношений с иранцами, отметив, что они — важные и достойные уважения люди. Однако он также подчеркнул, что Соединенные Штаты оставляют за собой право применить силу, если потребуется, чтобы защитить свои интересы и обеспечить безопасность страны.

Ранее Трамп сообщил, что рассмотрит возможность проведения масштабной операции в Иране, направленной на смену власти в стране, если она не откажется от ядерной программы.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше