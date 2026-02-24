Трамп заявил, что хотел бы договориться с Ираном о его ядерной программе

Трамп заявил, что для него важнее заключить выгодную сделку, чем игнорировать проблему, и предупредил, что отсутствие соглашения может привести к серьезным последствиям для обеих сторон. В случае отсутствия договоренностей, по словам президента США, ситуация может выйти из-под контроля и стать опасной не только для Ирана, но и для всего региона.