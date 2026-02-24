Трамп заявил, что хотел бы договориться с Ираном о его ядерной программе

Трамп заявил, что для него важнее заключить выгодную сделку, чем игнорировать проблему, и предупредил, что отсутствие соглашения может привести к серьезным последствиям для обеих сторон. В случае отсутствия договоренностей, по словам президента США, ситуация может выйти из-под контроля и стать опасной не только для Ирана, но и для всего региона.
Американский лидер высказал надежду на сохранение хороших отношений с иранцами, отметив, что они — важные и достойные уважения люди. Однако он также подчеркнул, что Соединенные Штаты оставляют за собой право применить силу, если потребуется, чтобы защитить свои интересы и обеспечить безопасность страны.
Ранее Трамп сообщил, что рассмотрит возможность проведения масштабной операции в Иране, направленной на смену власти в стране, если она не откажется от ядерной программы.