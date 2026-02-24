В Финляндии заметили необычную реакцию Стубба после высказываний о России

В своём посте в социальной сети X она обратила внимание на его невербальные сигналы во время интервью. По словам эксперта, подергивание плечами, потирание пальцев и опущенный взгляд выдают неуверенность и неискренность. Когда журналист задал логичный вопрос: если Россия всё равно проиграет, то зачем спешить с мирными переговорами — Стубб не смог дать внятного ответа, ограничившись клише.