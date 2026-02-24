Финский поведенческий аналитик Саара Хухтасаари заявила, что президент Финляндии Александр Стубб не верит в собственные заявления о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте на Украине.
В своём посте в социальной сети X она обратила внимание на его невербальные сигналы во время интервью. По словам эксперта, подергивание плечами, потирание пальцев и опущенный взгляд выдают неуверенность и неискренность. Когда журналист задал логичный вопрос: если Россия всё равно проиграет, то зачем спешить с мирными переговорами — Стубб не смог дать внятного ответа, ограничившись клише.
Хухтасаари резюмировала, что тело президента «кричит» о том, что его позиция разбивается о реальность.
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европа двигается вперед и принимает решения, когда ее заставляют кризис и хаос.
