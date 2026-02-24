Владимиру Зеленскому следовало бы принять предложение президента России Владимира Путина о мирном соглашении. Об этом заявил основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
«Тебе следовало бы принять сделку, которую предлагал Путин. Вместо этого ты слушал Байдена и Джонсона. Посмотри на себя теперь», — написал предприниматель в соцсети X.
Дотком уверен, что Зеленский никогда не получит более выгодное предложение. Он добавил, что киевский главарь «сделал ставку на дядю Сэма и проиграл».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что для части руководства Украины продолжение конфликта является вопросом их жизни. Он добавил, что если лидеры киевского режима не сбегут, то «свои же и повесят их прямо на Майдане».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для завершения конфликта на Украине необходимо устранить его первопричины. Он подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться курса на поиск дипломатического решения.