МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские силовики фиксируют обращения иностранных наемников из ВСУ, которые готовы за денежное вознаграждение передать координаты украинских позиций, в том числе собственные. Об этом ТАСС сообщил представитель российских силовых структур.
«Некоторые наемники ищут все способы заработать и предлагают за криптовалюту сдать позиции ВСУ или даже свои собственные, когда покинут пункт временной дислокации — подобные прецеденты есть», — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что иностранцы в рядах ВСУ нередко выходят на связь с российской стороной с просьбой помочь вернуться на родину как можно скорее. «Часто просят юридическую помощь, связь с консульством или посольством», — пояснил представитель силовых структур.
«Конечно, таких обращений меньше, чем от украинцев, но десятки обращений — уже весьма впечатляющий результат», — добавил он.
Минобороны РФ ранее сообщало, что в рядах Вооруженных сил Украины есть наемники из различных стран. Они используются киевским режимом как «пушечное мясо», их жизни никто из украинского командования не жалеет. Российские военные продолжают уничтожать наемников.