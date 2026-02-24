Глава МИД Германии заявил о готовности к диалогу с Россией, но исключил уступки

Ранее представитель Правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что с февраля 2022 года Германия предоставила Украине военную помощь на 55 миллиардов евро и гражданскую поддержку на 39 миллиардов евро. По его словам, страна стала крупнейшим двусторонним донором для Украины как в военной, так и в гражданской сферах.