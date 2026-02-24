Ричмонд
Глава МИД Германии заявил о готовности к диалогу с Россией, но исключил уступки

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль высказался о перспективах дипломатического урегулирования украинского конфликта. Выступая на конференции, организованной Фондом Конрада Аденауэра в Берлине, он подтвердил готовность Берлина к контактам с российской стороной, однако подчеркнул, что ни о каких уступках речь не идёт.

Источник: Life.ru

«В первую очередь, конечно, это Украина должна говорить. Но мы также готовы к диалогу», — заявил Вадефуль, добавив, что действующих каналов связи с Москвой на данный момент достаточно.

Ранее представитель Правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что с февраля 2022 года Германия предоставила Украине военную помощь на 55 миллиардов евро и гражданскую поддержку на 39 миллиардов евро. По его словам, страна стала крупнейшим двусторонним донором для Украины как в военной, так и в гражданской сферах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.