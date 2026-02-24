Ричмонд
В базу сайта «Миротворец»* внесли 20 руководителей фонда «Защитники Отечества»

Украинский сайт «Миротворец»* внёс в свою базу 20 руководителей региональных отделений фонда «Защитники Отечества». Об этом свидетельствуют данные ресурса, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Согласно сайту, эти лица принимали участие в действиях, якобы угрожающих государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, а также присутствовали на мероприятиях, направленных на героизацию российских военнослужащих.

А ранее в базу данных сайта «Миротворец»* был внесён казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет. Сайт обвиняет Сабурова в «покушении на суверенитет Украины» и утверждает, что он финансировал Вооружённые силы России.

* Внесён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.