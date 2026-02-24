В базу сайта «Миротворец»* внесли 20 руководителей фонда «Защитники Отечества»

А ранее в базу данных сайта «Миротворец»* был внесён казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет. Сайт обвиняет Сабурова в «покушении на суверенитет Украины» и утверждает, что он финансировал Вооружённые силы России.