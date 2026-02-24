WSJ: Трамп готовит новые пошлины в обход решения Верховного суда

Чтобы обойти юридические препятствия, Белый дом намерен задействовать ст. 232 Закона о торговле. Она позволяет вводить бессрочные сборы под предлогом защиты национальной безопасности.
По словам источников, знакомых с планами, рассматриваемые новые тарифы могут затронуть такие отрасли, как производство промышленных аккумуляторов, чугуна и чугунных фитингов, пластиковых труб, промышленной химии, а также оборудования для электросетей и телекоммуникаций.
20 февраля Верховный суд США ограничил полномочия президента в сфере торговой политики, признав незаконным использование закона IEEPA для введения «чрезвычайных» пошлин на зарубежные товары. Суд подтвердил, что право вводить пошлины и налоги принадлежит Конгрессу, а попытка обойти его через чрезвычайные полномочия президента нарушает принцип разделения властей.