Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Пентагона раскрыл главное поле битвы за будущее мира

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что космос в ближайшие столетия станет главным полем битвы за будущее мира.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что космос в ближайшие столетия станет главным полем битвы за будущее мира.

Выступая в Колорадо, он подчеркнул, что именно высшая стратегическая высота будет определять исход конфликтов, а тот, кто контролирует космос, контролирует борьбу.

Хегсет также отверг возможность орбитального равенства или паритета, заявив о необходимости американского доминирования.

«Меня не интересует орбитальное равенство или орбитальный паритет — мы хотим и требуем орбитального и американского доминирования», — заявил Хегсет.

Ранее сообщалось, что решение президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Ирану будет напрямую зависеть от оценки его спецпосланников Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, которые в ближайшее время отправятся в Женеву на новый раунд переговоров по ядерной программе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше