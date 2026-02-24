Reuters: в Женеве прошли переговоры России и США по контролю над ЯО

Делегации России и США в понедельник, 23 февраля, обсудили в Женеве новую версию договора по контролю над ядерными вооружениями.
Такую информацию со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США приводит агентство Reuters.
Отмечается, что во вторник американская делегация намерена обсудить контроль над ЯО с представителями Китая.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Москвой об обновлённом ДСНВ.
