США начали военные учения с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил США объявили о старте совместных учений Arctic Edge 2026, сообщается на сайте ведомства. Учения продлятся до 13 марта в координации с Данией и охватят районы Аляски и Гренландии.

Источник: Reuters

В учениях задействованы военные контингенты США, Канады и Дании. Как отмечается в сообщении Северного командования, основной целью является повышение боеготовности и отработка взаимодействия многонациональных сил в Арктике.

Военнослужащие отработают защиту от крылатых ракет, противодействие беспилотным летательным аппаратам. В Гренландии военные отработают навыки выживания и мобильности в арктических условиях. Учения затронут районы вблизи Анкориджа, Фэрбанкса, Кангерлуссуака и Нуука.

