США начали военные учения с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил США объявили о старте совместных учений Arctic Edge 2026, сообщается на сайте ведомства. Учения продлятся до 13 марта в координации с Данией и охватят районы Аляски и Гренландии.