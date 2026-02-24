Ричмонд
В Приморье задержали мужчину, передававшего Украине данные об оборонных объектах

Мужчину, который подозревается в передаче Украине данных об оборонных объектах и инфраструктуре железнодорожных путей, задержали в Приморском крае.

Об этом проинформировали в пресс-службе региональной антитеррористической комиссии. Там отметили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

«Мужчина 1984 года рождения свою вину признал и сейчас активно сотрудничает со следствием», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о жителе Улан-Удэ, которого приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене.