Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Киев наращивает силы на юге Константиновки, опасаясь наступления ВС РФ

Серьезное сражение у населенного пункта произойдет в ближайшее время, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) наращивает группировку на юге Константиновки Донецкой Народной Республики на фоне продвижения российских сил у соседнего Берестка. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы завершили зачистку Берестка и наступают сразу на трех участках: на востоке, западе и севере. Константиновка расположена севернее Берестка.

«Противник наращивает силы и средства на южных рубежах Константиновки. В целом, идет подготовка к серьезному сражению, которое будет в ближайшее время. Но, невзирая на это, сейчас и так в Константиновке идут довольно-таки интенсивные боевые действия. Но более масштабные, мне кажется, начнутся после того, как наши военнослужащие закрепятся на новых рубежах в районе Берестка и начнут штурм южных окраин Константиновки», — сказал он.