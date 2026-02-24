Марочко: Киев наращивает силы на юге Константиновки, опасаясь наступления ВС РФ

ЛУГАНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) наращивает группировку на юге Константиновки Донецкой Народной Республики на фоне продвижения российских сил у соседнего Берестка. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы завершили зачистку Берестка и наступают сразу на трех участках: на востоке, западе и севере. Константиновка расположена севернее Берестка.
«Противник наращивает силы и средства на южных рубежах Константиновки. В целом, идет подготовка к серьезному сражению, которое будет в ближайшее время. Но, невзирая на это, сейчас и так в Константиновке идут довольно-таки интенсивные боевые действия. Но более масштабные, мне кажется, начнутся после того, как наши военнослужащие закрепятся на новых рубежах в районе Берестка и начнут штурм южных окраин Константиновки», — сказал он.