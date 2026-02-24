Министр войны США признал планы по размещению оружия в космосе

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет сообщил, что частью разрабатываемой системы ПРО «Золотой купол» будут оружейные системы в космосе.
«Революционный щит из размещенного в космосе оружия и датчиков», — описал Хегсет «Золотой купол» в ходе посещения одного из предприятий.
По словам министра, подписанный ранее президентом США Дональдом Трампом закон об инвестициях предполагает первоначальный взнос на разработку «Золотого купола» в размере 25 миллиардов долларов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США активно ведут работу по размещению оружия в космосе и отказываются по предложению России договориться об отказе от таких действий, выступая лишь против размещения ядерного вооружения.