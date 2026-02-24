Ричмонд
Россия потребовала от США освободить Мадуро и его жену

Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский на заседании Группы друзей в защиту Устава ООН призвал США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Он подчеркнул, что Россия выступает за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование разногласий. Дипломат также осудил действия Вашингтона в отношении Кубы, поставившие страну на грань энергетического кризиса, и призвал отказаться от незаконных санкций, ограничивающих развитие страны.

Кроме того, Любинский призвал США не наносить удары по мирным ядерным объектам Ирана и заявил о готовности России содействовать возврату к переговорам.

Ранее сообщалось, что решение президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Ирану будет напрямую зависеть от оценки его спецпосланников Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, которые в ближайшее время отправятся в Женеву на новый раунд переговоров по ядерной программе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

