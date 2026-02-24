Ричмонд
Россиян предупредили о схеме мошенников с предложением вступить в чат подъезда

Мошенники придумали новую схему обмана россиян — они начали предлагать гражданам вступить в чат подъезда.

Как сообщает РИА Новости, таким образом аферисты пытаются получить персональные данные жертв. Они предлагают им присоединиться к чату подъезда якобы для обмена актуальными новостями.

Когда жертва принимает приглашение — её могут попросить подтвердить личные данные для якобы перерасчёта коммунальных платежей.

Ранее стало известно о схеме мошенников с рассылкой фишинговых писем о якобы обнаруженных «скрытых подписках» в различных сервисах.