Россиян предупредили о схеме мошенников с предложением вступить в чат подъезда

Мошенники придумали новую схему обмана россиян — они начали предлагать гражданам вступить в чат подъезда.
Как сообщает РИА Новости, таким образом аферисты пытаются получить персональные данные жертв. Они предлагают им присоединиться к чату подъезда якобы для обмена актуальными новостями.
Когда жертва принимает приглашение — её могут попросить подтвердить личные данные для якобы перерасчёта коммунальных платежей.
Ранее стало известно о схеме мошенников с рассылкой фишинговых писем о якобы обнаруженных «скрытых подписках» в различных сервисах.