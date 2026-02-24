Ричмонд
«Ее уничтожат». На Западе раскрыли, какой сигнал получили США и Украина

Аналитик Риттер заявил, что Украина может быть уничтожена.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Назначение Владимира Мединского главой делегации на переговоры в Женеве — это сигнал о том, что если Украина не примет сделку, ее могут уничтожить, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Участие Мединского в переговорах в Женеве показывает, что настало время говорить на чистоту. Это также сигнал для США о том, что Украина должна сдаться или ее уничтожат. Это значит, что русские уже определили, каким должно быть дипломатическое решение», — предположил он.

Украина, по словам эксперта, напрасно считает, что сможет повлияет на позицию России.

«Украине пора действовать. Украинцы же все еще считают, что у них есть рычаги для ведения переговоров. Но позиция России не изменится. И посмотрите, Трамп говорит, что Зеленскому лучше согласиться на сделку. Очевидно, что на столе переговоров есть предложение, которое Россия готова принять», — добавил Риттер.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме «157 на 157».

В Женеве 17−18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог продолжится.

