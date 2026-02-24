Политик Филиппо: неявка посла США показала, что Францию перестали уважать

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вызвал Чарльза Кушнера из-за призывов посольства США и Белого дома расследовать гибель активиста правого движения Nemesis Кантена Деранка. Американский дипломат проигнорировал этот запрос. После Agence France-Presse сообщило, что Париж в ответ на неявку Кушнера решил ограничить его прямые контакты с членами правительства Франции.