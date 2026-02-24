Ричмонд
Политик Филиппо: неявка посла США показала, что Францию перестали уважать

Лидер партии «Патриоты» заявил, что Франция утратила уважение из-за политики своего правительства.

Источник: Аргументы и факты

Неявка американского посла Чарльза Кушнера в министерство иностранных дел Франции говорит о потере уважения к Парижу, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он полагает, что к такому отношению привела политика кабинета министров страны.

«Несуверенная, а значит, слабая Франция, управляемая не заслуживающим почёта правительством, больше не пользуется уважением!» — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X*.

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вызвал Чарльза Кушнера из-за призывов посольства США и Белого дома расследовать гибель активиста правого движения Nemesis Кантена Деранка. Американский дипломат проигнорировал этот запрос. После Agence France-Presse сообщило, что Париж в ответ на неявку Кушнера решил ограничить его прямые контакты с членами правительства Франции.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

