Неявка американского посла Чарльза Кушнера в министерство иностранных дел Франции говорит о потере уважения к Парижу, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он полагает, что к такому отношению привела политика кабинета министров страны.
«Несуверенная, а значит, слабая Франция, управляемая не заслуживающим почёта правительством, больше не пользуется уважением!» — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X*.
Ранее сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вызвал Чарльза Кушнера из-за призывов посольства США и Белого дома расследовать гибель активиста правого движения Nemesis Кантена Деранка. Американский дипломат проигнорировал этот запрос. После Agence France-Presse сообщило, что Париж в ответ на неявку Кушнера решил ограничить его прямые контакты с членами правительства Франции.
