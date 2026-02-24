США начали военные учения Arctic Edge с Канадой и Данией в Гренландии

Армии США, Канады и Дании приступили к проведению военных учений Arctic Edge на Аляске и в Гренландии. Манёвры продлятся до середины марта.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
Отмечается, что учения направлены на повышение боеготовности и улучшение взаимодействия между партнёрами США в Арктическом регионе.
Ранее портал The War Zone сообщил о проведении Россией, Китаем и Ираном военно-морских учений у Бендер-Аббаса.