Посол КНР: Китай выступает за сбалансированный контроль над ядерным оружием

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Китайские власти выступают за сбалансированный и эффективный международный контроль над ядерным оружием. Об этом заявил посол КНР по вопросам разоружения Шэнь Цзянь.
«На фоне сложной и серьезной международной обстановки в области безопасности КНР придерживается принципов справедливости, сотрудничества, сбалансированности и эффективности в области контроля над вооружениями», — приводит Центральное телевидение Китая слова Шэнь Цзяня, который выступил в Женеве на сессии Конференции ООН по разоружению.
Как он уточнил, Пекин стремится к укреплению международного сотрудничества в области безопасности, к усовершенствованию глобального управления в соответствующей сфере. «Контроль над ядерным оружием служит важной гарантией для поддержания глобальной стратегической стабильности, — подчеркнул Шэнь Цзянь. — Международное сообщество должно придерживаться справедливого, разумного, рационального и прагматичного подхода к ядерному разоружению».
По его словам, необходимо решать вопросы нераспространения ядерного оружия исключительно политическими и дипломатическими методами. Шэнь Цзянь указал на важность соблюдения норм международного права, «активизации многосторонних механизмов по контролю над вооружениями».