Белый дом рассматривает новые торговые пошлины после решения Верховного суда

Администрация Дональда Трампа ищет новые способы введения пошлин после того, как Верховный суд США на прошлой неделе заблокировал многие из ранее введённых тарифов, введённых на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.
Как сообщает Politico, теперь Белый дом намерен использовать Раздел 232 Закона о расширении торговли 1962 года, который позволяет президенту вводить ограничения, если импорт угрожает национальной безопасности.
Новые пошлины могут затронуть производство крупноформатных аккумуляторов, чугунных и железных фитингов, полимерных труб, промышленных химикатов, оборудования для электросетей и телекоммуникаций. Кроме того, команда Трампа может ускорить введение тарифов на полупроводники, фармацевтику, беспилотники, промышленных роботов и поликремний для солнечных панелей.
Напомним, Верховный суд постановил, что с 24 февраля США прекращают взимать пошлины, введённые по старому основанию.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.