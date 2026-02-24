Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом рассматривает новые торговые пошлины после решения Верховного суда

Администрация Дональда Трампа ищет новые способы введения пошлин после того, как Верховный суд США на прошлой неделе заблокировал многие из ранее введённых тарифов, введённых на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

Администрация Дональда Трампа ищет новые способы введения пошлин после того, как Верховный суд США на прошлой неделе заблокировал многие из ранее введённых тарифов, введённых на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

Как сообщает Politico, теперь Белый дом намерен использовать Раздел 232 Закона о расширении торговли 1962 года, который позволяет президенту вводить ограничения, если импорт угрожает национальной безопасности.

Новые пошлины могут затронуть производство крупноформатных аккумуляторов, чугунных и железных фитингов, полимерных труб, промышленных химикатов, оборудования для электросетей и телекоммуникаций. Кроме того, команда Трампа может ускорить введение тарифов на полупроводники, фармацевтику, беспилотники, промышленных роботов и поликремний для солнечных панелей.

Напомним, Верховный суд постановил, что с 24 февраля США прекращают взимать пошлины, введённые по старому основанию.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский на заседании Группы друзей в защиту Устава ООН призвал США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше