Захарова назвала главное условие для достижения мира на Украине

Прочный и устойчивый мир на Украине возможен лишь при устранении первопричин конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Россия активно ведет диалог с заинтересованными партнерами по созданию системы равной и неделимой евразийской безопасности.
«Прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин конфликта», — отметила представитель МИД.
Захарова добавила, что именно этой цели посвящены усилия российской дипломатии, в том числе в рамках контактов с большинством стран мира и российско-американского диалога.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Глава государства уточнил, что от Киева он не видит аналогичной готовности к переговорам.