Захарова назвала главное условие для достижения мира на Украине

Захарова: мир на Украине возможен лишь при устранении первопричин конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Прочный и устойчивый мир на Украине возможен лишь при устранении первопричин конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия активно ведет диалог с заинтересованными партнерами по созданию системы равной и неделимой евразийской безопасности.

«Прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин конфликта», — отметила представитель МИД.

Захарова добавила, что именно этой цели посвящены усилия российской дипломатии, в том числе в рамках контактов с большинством стран мира и российско-американского диалога.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Глава государства уточнил, что от Киева он не видит аналогичной готовности к переговорам.

