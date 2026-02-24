Великобритания начала готовить пилотов боевых вертолетов для ВСУ

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Великобритания начала проводить курсы по обучению управлению боевыми вертолетами украинских инструкторов. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.
«Украинские пилоты в настоящее время тренируются на одной из британских авиабаз, чтобы стать инструкторами по пилотированию вертолетов. Впервые Британия предложила Украине подготовку инструкторов по вертолетной технике. Выпускники [курса] будут готовить следующее поколение украинских военных летчиков», — сказано в заявлении.
В нем также отмечается, что Лондон выделит дополнительно 20 млн фунтов ($27 млн) на энергетическую поддержку Украины и восстановление ее энергосетей. Кроме того, британское правительство анонсировало предоставление 5,7 млн фунтов ($7,7 млн) на оказание гуманитарной помощи жителям регионов Украины, где ведутся боевые действия.