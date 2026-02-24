Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания начала готовить пилотов боевых вертолетов для ВСУ

Выпускники курса будут готовить следующее поколение украинских военных летчиков, говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Великобритания начала проводить курсы по обучению управлению боевыми вертолетами украинских инструкторов. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

«Украинские пилоты в настоящее время тренируются на одной из британских авиабаз, чтобы стать инструкторами по пилотированию вертолетов. Впервые Британия предложила Украине подготовку инструкторов по вертолетной технике. Выпускники [курса] будут готовить следующее поколение украинских военных летчиков», — сказано в заявлении.

В нем также отмечается, что Лондон выделит дополнительно 20 млн фунтов ($27 млн) на энергетическую поддержку Украины и восстановление ее энергосетей. Кроме того, британское правительство анонсировало предоставление 5,7 млн фунтов ($7,7 млн) на оказание гуманитарной помощи жителям регионов Украины, где ведутся боевые действия.