Российская сторона выразила глубокую озабоченность по поводу заявлений Владимира Зеленского 2022 года о возможном обладании ядерным оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии МИД, приуроченном к четвертой годовщине начала специальной военной операции на Украине.
Интенциональность подобных высказываний, по мнению российских дипломатов, могла привести к ухудшению ситуации и усилению рисков возникновения конфликтов. Особенно тревожно то, что подобные заявления касались ядерных возможностей Украины, что могло разрушить существующие договоренности о ее нейтральном статусе.
«Таким образом, были разрушены три главные основы украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, обеспечившие ее международное признание в начале 1990-х годов», — отметила Захарова.
Ранее Захарова сообщила, что СВО вскрыла планы Запада навязать международному сообществу «миропорядок, основанный на правилах», единственной целью которого является обеспечение и поддержание гегемонии Запада.