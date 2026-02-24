Ричмонд
Маск заключил сделку с Пентагоном об использовании ИИ Grok, пишут СМИ

Axios: Илон Маск подписал соглашение с Пентагоном об использовании Grok.

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Компания Илона Маска xAI, занимающаяся искусственным интеллектом, подписала соглашение с Пентагоном, согласно которому военные смогут использовать модель Grok в секретных системах, сообщает Axios со ссылкой на источники из министерства войны.

По словам источников, на которые ссылается издание, ключевым требованием Пентагона является согласие на использование ИИ для «всех законных целей» — разведки, разработки оружия и проведения военных операций.

До настоящего времени система Anthropic Claude была единственной доступной моделью для военных систем, которые отвечают за важнейшую деятельность министерства. Однако компания, разработавшая Claude, отказывается снять ограничения на массовую слежку и использование автономного оружия.

«Неясно, сможет ли xAI полностью заменить Anthropic и сколько времени займет этот процесс», — сообщает Axios.

В связи с этим, Пентагон также ведет переговоры с компаниями OpenAI и Google.

