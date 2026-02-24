Axios: Маск заключил сделку с Пентагоном об использовании военными ИИ Grok

Американские военнослужащие смогут использовать искусственный интеллект Grok в секретных системах. Соответствующее соглашение с Пентагоном заключила компания Илона Маска xAI.
Такую информацию со ссылкой на источники приводит портал Axios. По его данным, Пентагон намерен использовать ИИ в том числе для разработки оружия и проведения военных операций.
В начале января Европейская комиссия обвинила ИИ Grok в создании запрещённого контента в социальной сети X.
