Axios: Маск заключил сделку с Пентагоном об использовании военными ИИ Grok

Американские военнослужащие смогут использовать искусственный интеллект Grok в секретных системах. Соответствующее соглашение с Пентагоном заключила компания Илона Маска xAI.

Такую информацию со ссылкой на источники приводит портал Axios. По его данным, Пентагон намерен использовать ИИ в том числе для разработки оружия и проведения военных операций.

В начале января Европейская комиссия обвинила ИИ Grok в создании запрещённого контента в социальной сети X.

