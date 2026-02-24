Ричмонд
Волк: семьям погибшего и раненных при взрыве в Москве полицейских окажут помощь

Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Она отметила, что у погибшего в результате взрыва 34-летнего полицейского Дениса Братущенко остались жена и двое несовершеннолетних детей.

«Семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь», — написала Волк.

Ранее в МВД России проинформировали о гибели преступника в результате взрыва у Савёловского рынка в Москве.

