Иностранные наёмники ВСУ предлагают силовикам РФ сдать позиции украинских войск

Помимо попыток заработать, иностранцы в рядах украинских формирований нередко выходят на связь с просьбой помочь им вернуться на родину. Они обращаются за юридической поддержкой и просят организовать контакт с консульскими учреждениями своих стран. Хотя таких обращений поступает меньше, чем от граждан Украины, их количество, по словам представителя силовых структур, исчисляется десятками.