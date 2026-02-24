Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: для урегулирования на Украине требуется учесть интересы России

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия достигнет всех целей спецоперации.

Источник: Аргументы и факты

Урегулирование украинского конфликта может быть достигнуто при учёте законных интересов России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках комментария в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции.

Она отметила, что в зоне СВО российская армия проявляет смелость и самоотверженность, внося значительный вклад в укрепление региональной и международной безопасности.

Захарова также обратила внимание, что РФ констатирует со всеми заинтересованными партнёрами по поводу формирования системы равной и неделимой евразийской безопасности.

«Убеждены, что этому будет способствовать и разрешение украинского кризиса с учётом законных интересов России», — сказала официальный представитель МИД, слова которой приводятся на сайте этого ведомства.

Она подчеркнула, что РФ в итоге достигнет всех целей спецоперации.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что украинский конфликт решить можно только через устранение его первопричин, включая выполнение обязательств по соблюдению прав человека, а также права на язык и религию. Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, необходимо обеспечить принцип неделимости безопасности в Европе.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше