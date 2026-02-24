Захарова: для урегулирования на Украине требуется учесть интересы России

Урегулирование украинского конфликта может быть достигнуто при учёте законных интересов России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках комментария в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции.
Она отметила, что в зоне СВО российская армия проявляет смелость и самоотверженность, внося значительный вклад в укрепление региональной и международной безопасности.
Захарова также обратила внимание, что РФ констатирует со всеми заинтересованными партнёрами по поводу формирования системы равной и неделимой евразийской безопасности.
«Убеждены, что этому будет способствовать и разрешение украинского кризиса с учётом законных интересов России», — сказала официальный представитель МИД, слова которой приводятся на сайте этого ведомства.
Она подчеркнула, что РФ в итоге достигнет всех целей спецоперации.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что украинский конфликт решить можно только через устранение его первопричин, включая выполнение обязательств по соблюдению прав человека, а также права на язык и религию. Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, необходимо обеспечить принцип неделимости безопасности в Европе.