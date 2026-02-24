Захарова: для урегулирования на Украине требуется учесть интересы России

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что украинский конфликт решить можно только через устранение его первопричин, включая выполнение обязательств по соблюдению прав человека, а также права на язык и религию. Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, необходимо обеспечить принцип неделимости безопасности в Европе.