Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-губернатор Хабаровского края заплатит 2 миллиона рублей за убийство 20-летней давности

ХАБАРОВСК, 24 февраля, ФедералПресс. Судебная система поставила точку в споре о компенсации морального вреда по делу об убийстве хабаровского предпринимателя Евгения Зори, произошедшем почти 20 лет назад. Решение нижестоящих инстанций о взыскании средств с бывшего губернатора Сергея Фургала и его подельников признано законным. Эта история иллюстрирует долгий путь к возмездию, которое для родственников погибшего обернулось многолетними судебными тяжбами и необходимостью доказывать свою правоту в условиях утраты кормильца и семейного единства.

Источник: РИА "Новости"

Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке рассмотрел жалобу защиты Сергея Фургала на решения предыдущих судебных инстанций. Поводом для разбирательства стал иск вдовы предпринимателя, Ларисы Зори, которая изначально требовала солидарно с ответчиков 300 миллионов рублей в качестве компенсации моральных страданий. В иске подчеркивалось, что трагедия 2004 года оставила ее одну с тремя несовершеннолетними детьми, а родители супруга, не вынеся горя, ушли из жизни преждевременно.

«В своих доводах экс-губернатор Хабаровского края пытался опротестовать взыскание, ссылаясь на процессуальные нарушения в приговоре, отсутствие доходов ввиду нахождения в СИЗО, а также на то, что истица долгое время проживала в Канаде. Адвокаты настаивали, что сроки исковой давности давно истекли, так как преступление было совершено почти два десятка лет назад, а связь вдовы с Россией утрачена. Однако суд кассационной инстанции не усмотрел оснований для отмены предыдущих решений», — передает transsibinfo.com.

Судьи кассационной инстанции, отклоняя жалобу, указали, что Лариса Зори сохранила российское гражданство и поддерживала связи с родиной, что делает ее требования правомерными. Ключевым аргументом стало то, что отсчет срока исковой давности начинается не с момента самого преступления, а с даты вступления обвинительного приговора в законную силу, что произошло лишь в 2023 году. Таким образом, иск был подан своевременно.

Итогом разбирательств стало окончательное решение: с Сергея Фургала будет взыскано 2 миллиона рублей, а с его сообщников Александра Карепова и Дмитрия Палея — по 1 миллиону рублей. Напомним, что сам Фургал уже отбывает наказание в виде 25 лет лишения свободы по совокупности уголовных дел, а также вместе с рядом компаний обязан выплатить более 8,5 миллиарда рублей по иску Генпрокуратуры, взысканных в декабре 2024 года Индустриальным районным судом Хабаровска.

Напомним, в декабре защита Фургала подала апелляцию для обжалования приговора на 25 лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше