Мексика за год переправила в США почти сто членов наркокартелей, пишут СМИ

Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.