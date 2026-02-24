Мексика за год переправила в США почти сто членов наркокартелей, пишут СМИ

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Власти Мексики за год тайно переправили США почти 100 членов наркокартелей, находящихся в розыске, сообщает газета New York Post.
«Мексика тайно переправила в США около 100 подозреваемых в торговле наркотиками членов наркокартелей для судебных разбирательств после того, как президент Трамп в прошлом году назвал эти группировки иностранными террористическими организациями и оказал давление на мексиканское правительство с целью заставить его сотрудничать», — пишет издание.
В общей сложности, начиная с февраля 2025 года, мексиканские военные тремя партиями перевезли в США 92 преступника. Среди них также был брат убитого лидера картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.