Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мексика за год переправила в США почти сто членов наркокартелей, пишут СМИ

NYP: Мексика за год тайно переправила в США почти сто членов наркокартелей.

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Власти Мексики за год тайно переправили США почти 100 членов наркокартелей, находящихся в розыске, сообщает газета New York Post.

«Мексика тайно переправила в США около 100 подозреваемых в торговле наркотиками членов наркокартелей для судебных разбирательств после того, как президент Трамп в прошлом году назвал эти группировки иностранными террористическими организациями и оказал давление на мексиканское правительство с целью заставить его сотрудничать», — пишет издание.

В общей сложности, начиная с февраля 2025 года, мексиканские военные тремя партиями перевезли в США 92 преступника. Среди них также был брат убитого лидера картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо.

Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату Эль Менчо, который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше